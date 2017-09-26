Иракский Курдистан проголосовал за независимость

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. По предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов избирателей на референдуме по независимости Иракского Курдистана за независимость проголосовали 91,83% избирателей, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

Всего на референдуме проголосовало 3,4 миллиона избирателей.

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"По итогам подсчета 3,44 миллиона голосов, положительно ответили 91,83 процента, отрицательно — 8,17 процента", — сообщили в комиссии.

В комиссии отметили также, что очень высокий процент, свыше 90%, показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент "за", около 51% — в городе Сулеймания.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена закрыть границу с курдской автономией Ирака и прекратить транзит ее нефти в ответ на проведение в этом регионе референдума о независимости.