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    Иракский Курдистан проголосовал за независимость

    (обновлено: )10420
    В Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана сообщили, что по итогам подсчета 3,44 миллиона голосов положительно ответили 91,83 процента, отрицательно - 8,17 процента.
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. По предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов избирателей на референдуме по независимости Иракского Курдистана за независимость проголосовали 91,83% избирателей, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Иракский Курдистан: референдум о независимости

    Всего на референдуме проголосовало 3,4 миллиона избирателей.

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    "По итогам подсчета 3,44 миллиона голосов, положительно ответили 91,83 процента, отрицательно — 8,17 процента", — сообщили в комиссии.

    В комиссии отметили также, что очень высокий процент, свыше 90%, показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент "за", около 51% — в городе Сулеймания.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена закрыть границу с курдской автономией Ирака и прекратить транзит ее нефти в ответ на проведение в этом регионе референдума о независимости.

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