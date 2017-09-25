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    В мире

    Ответ на референдум. Турция закроет границу с Иракским Курдистаном

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    Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана заявил, что Анкара не позволит "образоваться такой структуре".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Турция намерена закрыть границу с курдской автономией Ирака и прекратить транзит ее нефти в ответ на проведение в этом регионе референдума о независимости, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Иракский Курдистан: референдум о независимости

    В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости.

    "Для нас это жизненно важный вопрос. Мы не позволим образоваться такой структуре. Мы закроем границу, на этой неделе объявим об этом. Посмотрим, по каким каналам и кому они будут продавать свою нефть. Вентиль в наших руках. Как только мы его закроем, работа закончится", — заявил Эрдоган на совещании омбудсменов в Анкаре.

    Он назвал курдский референдум "авантюрой", которая может привести к многолетнему конфликту, так как в Северном Ираке живут не только курды, но и арабы, туркмены, которые не согласны на контроль "одной группы". "Это не их личная территория, они зря стараются. Однажды ночью мы можем прийти неожиданно", — добавил турецкий лидер.

    Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

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