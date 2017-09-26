Иракский Курдистан. Власти Ирака не будут обсуждать итоги референдума

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Правительство Ирака не станет проводить переговоры с региональным правительством Иракского Курдистана по результатам проведенного референдума о независимости, передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Хайдера аль-Абади.

"Мы не готовы обсуждать или проводить диалог о результатах референдума, потому что это неконституционно", — приводит агентство слова аль-Абади.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в референдуме приняло участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.