Иракский Курдистан: референдум о независимости

Избирательные участки по голосованию на референдуме о независимости Иракского Курдистана открыты в автономии, передает корреспондент РИА Новости.
Официально голосование по референдуму началось в 8 утра по местному времени (совпадает с киевским). Голосование организовано в школах, больницах, административных и общественных заведениях. Бойцы курдской пешмерга могут проголосовать в расположении своих частей.
Избиратели заходят на участки, находят свое имя в списках, ставят отпечаток большого пальца. Голосование продлится до 8 вечера. Накануне Высшая избирательная комиссия на брифинге в Эрбиле сообщила, что правом голоса обладают свыше 3 миллионов человек. Будут работать 6 тысяч 846 избирательных участков и 1737 комиссий.
Принять в голосовании могут участие все, кто имеет иракское гражданство и зарегистрирован на "территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами" (имеются в виду спорные с Багдадом районы, населенные курдами, но не входящие в официальный состав автономии). Для избирателей, живущих за пределами Ирака, организовано онлайн-голосование на специальном сайте.
Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.
Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. Голосование организовано также в некоторых районах соседних провинций, подконтрольных курдской пешмерга.