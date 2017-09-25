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25.09.201715:14
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    Иракский Курдистан: референдум о независимости

    (обновлено: )80
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Голосование на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Избиратели ищут свои фамилии в списках на участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Голосование на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Вход на избирательный участок в одной из школ в городе Эрбиль, где проходит референдум о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Голосование на избирательном участке в городе Эрбиль во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в христианском районе Анкава города Эрбиль.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Бюллетень для голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Голосование на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Голосование на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.

    Избирательные участки по голосованию на референдуме о независимости Иракского Курдистана открыты в автономии, передает корреспондент РИА Новости.

    Официально голосование по референдуму началось в 8 утра по местному времени (совпадает с киевским). Голосование организовано в школах, больницах, административных и общественных заведениях. Бойцы курдской пешмерга могут проголосовать в расположении своих частей.

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    РИА Новости Украина
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    Избиратели заходят на участки, находят свое имя в списках, ставят отпечаток большого пальца. Голосование продлится до 8 вечера. Накануне Высшая избирательная комиссия на брифинге в Эрбиле сообщила, что правом голоса обладают свыше 3 миллионов человек. Будут работать 6 тысяч 846 избирательных участков и 1737 комиссий.

    Принять в голосовании могут участие все, кто имеет иракское гражданство и зарегистрирован на "территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами" (имеются в виду спорные с Багдадом районы, населенные курдами, но не входящие в официальный состав автономии). Для избирателей, живущих за пределами Ирака, организовано онлайн-голосование на специальном сайте. 

    Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

    Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. Голосование организовано также в некоторых районах соседних провинций, подконтрольных курдской пешмерга.

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