Тиллерсон жестко высказался о референдуме в Иракском Курдистане

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным, США не признают его итоги и призывают все стороны воздержаться от насилия, говорится в заявлении государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

"Соединенные Штаты не признают региональный референдум, прошедший в Иракском Курдистане, считают, что он носит односторонний характер. Итоги и результаты голосования не выдерживают никакой критики в части законности", — отмечается в заявлении Тиллерсона, распространенном госдепом США.

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"Соединенные Штаты просят, чтобы все стороны, включая соседей Ирака, воздержались от односторонних действий и использования силы", — резюмирует он.

Референдум о независимости автономии Иракского Курдистана состоялся в минувший понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Ранее сообщалось, что Иракский Курдистан просит поддержки РФ для экспорта нефти через Сирию.