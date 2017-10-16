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    Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил

    (обновлено: )27
    Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада.
    Иракская армия. Архивное фото
    AHMAD AL-RUBAYE/AFP

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Киркук, контролируемой курдами.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Иракский Курдистан: референдум о независимости

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    "Иракские силы и "Силы народной мобилизации" ("Аль-Хашд аш-Шааби" — ред) сейчас продвигаются из города Таза в южной части (провинции Киркук — ред.), проводя крупную операцию с намерением войти в город (Киркук — ред.), а также взять базу K-1 и нефтяные месторождения", — говорится в сообщении СБ Иракского Курдистана в Twitter.

    Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

    ​Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.

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