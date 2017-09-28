Иракский Курдистан просит поддержки РФ для экспорта нефти через Сирию

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Иракский Курдистан может экспортировать нефть через Сирию при поддержке РФ в случае блокировки транзита Турцией, заявил РИА Новости представитель Демократической партии Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр.

"У курдов есть вариант поставлять нефть через Сирию, мы можем договориться с Россией (о поставках – ред.) по Средиземному морю. Мы собираемся обсудить (эту возможность – ред.) с Сирией, ведь Россия имеет большое влияние на сирийские власти", — сказал Бабакр, отметив, однако, что переговоров на высоком уровне пока не проводилось.

Бабакр считает, что угрозы со стороны соседних стран, таких как Турция, прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана, не могут быть претворены в жизнь. "Транзит нефти выгоден Турции, потому что мы платим за это. Если транзит нефти и газа прекратится, остальные принципы экономики будут нарушены. Единственный доход Курдистана – от нефти, у нас не будет покупательной способности, это приведет к снижению экспорта из Турции и приведет к конфликту и недовольству турецких курдов", — отметил он.

Ранее иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Как сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, по предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов, за независимость проголосовали 91,83% избирателей.

Читайте также — Политолог: из-за Каталонии США оказались в неловком положении

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.