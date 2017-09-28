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    Иракский Курдистан просит поддержки РФ для экспорта нефти через Сирию

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    Представитель Демократической партии Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр отметил, что "у курдов есть вариант поставлять нефть через Сирию".
    Представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Иракский Курдистан может экспортировать нефть через Сирию при поддержке РФ в случае блокировки транзита Турцией, заявил РИА Новости представитель Демократической партии Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр.

    "У курдов есть вариант поставлять нефть через Сирию, мы можем договориться с Россией (о поставках – ред.) по Средиземному морю. Мы собираемся обсудить (эту возможность – ред.) с Сирией, ведь Россия имеет большое влияние на сирийские власти", — сказал Бабакр, отметив, однако, что переговоров на высоком уровне пока не проводилось.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Иракский Курдистан: референдум о независимости

    Бабакр считает, что угрозы со стороны соседних стран, таких как Турция, прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана, не могут быть претворены в жизнь. "Транзит нефти выгоден Турции, потому что мы платим за это. Если транзит нефти и газа прекратится, остальные принципы экономики будут нарушены. Единственный доход Курдистана – от нефти, у нас не будет покупательной способности, это приведет к снижению экспорта из Турции и приведет к конфликту и недовольству турецких курдов", — отметил он.

    Ранее иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.

    Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Как сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, по предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов, за независимость проголосовали 91,83% избирателей.

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    Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

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