Треть американцев уверены, что США приближаются к Третьей мировой - опрос

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Почти треть американцев (30%) уверены, что США находятся на пути к Третьей мировой войне, показал совместный опрос телеканала CBS и компании YouGov.

Еще 48% опрошенных не исключают такой возможности. Какая страна может выступить в роли противника США, не уточняется.

Что касается перспективы военных действий против КНДР, большинство респондентов (62%) верят, что их можно избежать, 32% считают войну неминуемой. А 59% американцев уверены, что США и их союзники смогут сдержать угрозу со стороны Северной Кореи.

Опрос проводился среди почти 2,4 тысячи человек с 11 по 13 октября. Погрешность результатов составляет 2,5 процентного пункта.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Смотрите также: Запуск баллистической ракеты КНДР: появилось видео

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.