The Week: когда начнется третья мировая война

"Я абсолютно не согласен с решением президента Трампа нанести удар крылатыми ракетами в ответ на атаку с применением химического оружия, которая произошла на прошлой неделе в Сирии, но в моральном плане я не могу с ним не согласиться", — пишет в статье для The Week директор оборонных исследований Center for the National Interest Гарри Казианис.

"Согласно имеющейся информации, президент перешел к действиям, увидев фотографии ни в чем не повинных женщин и детей в последней агонии, которые были обречены на смерть по воле случая, оказавшись не в том месте. Это была очередная трагедия в бесконечной череде других ужасающих эпизодов гражданской войны, которым не видно конца", — говорится в публикации.

"Трамп действовал из лучших побуждений, решив наказать злодеев, несущих ответственность за это несомненное преступление против человечности. Но в той опасной игре, какой является международная политика, Трампу следует без промедлений уяснить одну неудобную, но очень важную истину. Внешняя политика, в которой хорошие парни наказывают плохих парней за совершенные ими злодеяния, — это упрощение, которое вполне может привести к катастрофе", — подчеркнул американский эксперт.

"Действия Трампа могут иметь еще более серьезные последствия, если он решит ударить снова — чтобы покарать Асада за очередную химическую атаку или за какой-то другой варварский поступок. Задумайтесь вот о чем. Один-единственный неточный американский удар, в результате которого в раздираемой войной Сирии погибнут российские военнослужащие, может стать той искрой, которая разожжет гораздо более масштабный конфликт и превратит его в войну, бушующую от Прибалтики до Украины и до Ближнего Востока. А поскольку Вашингтон и Москва обладают огромными запасами ядерного оружия, ставки в этом противостоянии чрезвычайно высоки", — напоминает Гарри Казианис.

"Давайте набросаем простой сценарий, в котором одна трагическая ошибка создаст условия для прямого конфликта между США и Россией. Мы поймем, что здесь не нужны фантазии Тома Клэнси, чтобы представить немыслимое. Представьте себе на секунду, что через две недели сирийский президент Башар Асад проводит вторую атаку с применением химического оружия, которая уносит жизни 400 человек за пределами Дамаска. Трамп решается на эскалацию и запускает 150 крылатых ракет, чтобы нанести еще больший урон ВВС Асада", — говорится в статье.

"Но на сей раз все идет не так. Американцы пытаются проинформировать российские власти о том, что нанесут новый удар, но сделать это им гораздо труднее, так как Москва после предыдущего удара отменила действие соглашения об устранении конфликтных ситуаций. Вашингтон уведомляет российского посла в США за четыре часа до атаки, но эта информация передается по служебным инстанциям недостаточно оперативно, и происходит трагедия. Одна из ракет "Томагавк" попадает в сирийскую авиабазу, где размещается российский спецназ, о котором администрации Трампа неизвестно…", — продолжает американский эксперт.

"Путин знает, что должен дать жесткий ответ, ибо российское общественное мнение просто потребует от него таких действий. Он также знает, что ответные действия в Сирии не дадут большого эффекта, а американские крылатые ракеты и самолеты-невидимки со временем уничтожат российскую ПВО и сотрут находящихся там русских с лица земли. Тогда он решает сыграть по-крупному. Путин приказывает провести внезапные и масштабные учения с участием 200 тысяч военнослужащих из сухопутных войск, военно-морского флота и ядерных сил, которые приводятся в повышенную степень боеготовности от Европы до Центральной Азии", — пишет Гарри Казианис.

Менее чем через неделю, продолжает выстраивать гипотезы американский эксперт, поддержанные Москвой ополченцы начинают наступление на Мариуполь. "Представитель США в ООН Никки Хейли страстно умоляет ООН предоставить смертоносное оружие Украине, а Трамп решает продать Киеву современное противотанковое оружие, существенно повышая ставки", — говорится в публикации.

"Но Путин на этом не останавливается. Он решает, что ему надо создать проблемы Вашингтону в Азии. Поэтому российский лидер продает комплексы С-400 Китаю и предлагает ему совместную разработку нового истребителя-невидимки типа F-35. Китай соглашается. Путин также в полной мере поддерживает позиции Пекина в Южно-Китайском море. Это зловещее решение, если не сказать большего, и Китай смелее размещает на искусственных островах истребители и бомбардировщики", — пишет американский эксперт.

"Потом ситуация становится еще хуже. Президент Трамп приказывает устроить демонстрацию американской военной мощи и солидарности с союзниками. Он отправляет современные самолеты F-22 Raptor патрулировать небо над Балтикой, а Россия в ответ в три раза увеличивает количество патрульной авиации в этом регионе. Многие ее самолеты залетают в воздушное пространство НАТО. Еще неделю мир, затаив дыхание, наблюдает за тем, как натовские и российские летчики испытывают терпение и волю друг друга в небе над Балтикой — пока один российский самолет не подлетает слишком близко к американскому истребителю и не сталкивается с ним. Оба самолета падают на литовско-российской границе…", — говорится в статье.

"Мир приходит в ужас. Теперь Россия и Америка на трех потенциальных фронтах — в Прибалтике, в Украине и в Сирии — вступают в прямое противостояние, глядя друг другу глаза в глаза, и никто не желает уступать. Трамп приказывает привести стратегические ядерные силы в наивысшее состояние боевой готовности. Путин делает то же самое. С момента Карибского кризиса мир ни разу не подходил так близко к краю ядерной пропасти. Что дальше?

Следующие шаги в Сирии будут иметь критическое значение", — предупреждает Гарри Казианис.

"Совершенно ясно, что даже всеми бомбами в мире Сирию не удастся снова объединить. Но эти бомбы могут вызвать военную конфронтацию, какой мир не видел несколько десятков лет. В связи с этим следует сказать, что первоначальная позиция Трампа (не ввязываться в гражданскую войну, унесшую бесчисленное множество жизней и превратившую миллионы людей в беженцев) была правильной", — отмечает автор публикации.

"Хорошая новость заключается в том, что Трампу пока еще не поздно сменить курс и пойти по дипломатическому пути, который приведет к ослаблению насилия в Сирии и к окончанию одной из самых кровопролитных войн в современной истории. А если дипломатия не сработает, либо если стороны захотят воевать и дальше, то у Америки останется один-единственный выбор: несмотря ни на что держаться от них подальше", — подытожил свою статью директор оборонных исследований Center for the National.