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    В мире

    Президент Исландии сломал нос при падении в ванной

    (обновлено: )24
    После падения президент был сразу доставлен в больницу, где ему наложили швы. Кроме перелома носа Гвюдни Йоуханнессон ушиб лоб.
    Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон
    wikipedia

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон упал в обморок, принимая горячую ванную, сломал нос и ушиб лоб, пишет газета Vanguard.

    "Теплая уютная ванная оказалась слишком горячей и уютной", — написал политик в своем Facebook.

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    После падения президент был сразу доставлен в больницу, где ему наложили швы. В настоящий момент исландский лидер чувствует себя хорошо.

    forseti.is
    Президент Исландии (слева) Гвюдни Йоуханнессон после падения в ванной

    Гвюдни Йоуханнессон занимает должность президента Исландии с 1 августа 2016 года. Вступив на этот пост в возрасте 48 лет, он стал самым молодым президентом в истории страны.

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