Исландия удваивает счет в матче против Украины

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Сборная Исландии забила второй гол в ворота сбборной команды Украины в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Счет на 68-ой минуте удвоил автор первого гола — Гильфи Сигурдссон.

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Напомним, сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

​Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.