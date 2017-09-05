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    Исландия удваивает счет в матче против Украины

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    Исландия - Украина: пан или пропал (9)

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    Счет в важном для обеих команд матче на 68-ой минуте удвоил автор первого гола - Гильфи Сигурдссон.
    Отборочный матч на ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии.Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Сборная Исландии забила второй гол в ворота сбборной команды Украины в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 года.

    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Исландия - Украина: победа любой ценой

    Счет на 68-ой минуте удвоил автор первого гола — Гильфи Сигурдссон. 

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    Напомним, сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

    ​Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

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