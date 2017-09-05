Исландия - Украина: победа любой ценой

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Казалось еще недавно шансы сборной Украины на выход в финальную часть чемпионата мира в России расценивались как призрачные. Растеряв на старте квалификации уйму важных очков, команда Андрея Шевченко, шла к тому, чтобы провалить отборочный турнир.

Только не проиграть

Но, ставшая триумфальной игра со сборной Турции перевернула в группе "I" все с ног на голову. Учитывая, что в параллельном матче конкурент украинцев сборная Исландии не справилась с финнами, турнирная таблица обрела весьма интересные очертания.

Исходя из текущей турнирной ситуации, игра в Рейкьявике во вторник между Украиной и Исландией приобретает решающее значение. Всем командам в группе остается сыграть по три матча и любая осечка может оказаться на вес золота.

Победа во вторник практически гарантирует команде Андрея Шевченко 2-е место, дающее право играть в стыковых матчах плей-офф. Ничья — еще больше обострит борьбу украинцев и исландцев за выход из группы. Поражение, в свою очередь, в значительной степени ухудшит шансы сборной Украины подняться выше 3-го места.

Ставки высоки

Интересно, что аналитики букмекерских контор предпочтение в матче с Исландией отдают как раз хозяевам.

Например британская контора William Hill установила коэффициент на победу исландцев 2,6, а на успех украинцев — 2,75. Ничья котируется как 3,2. При этом наиболее вероятным результатом матча этой букмекерской конторе видится минимальная победа Исландии — 1:0 (7,5). Коэффициент на победу сборной Украины с таким же счетом — 8,0, а на сухую ничью — 8,5. William Hill верит, что забьют обе команды — 1,85, коэффициент на то, что забьют только хозяева — 4,0, только гости — 4,2, не забьет никто — 8,0.

Ошибки Луческу

О том, чего ждать от предстоящей встречи и шансах сборной Украины на выход из группы в комментарии РИА Новости Украина рассказал легендарный футболист киевского «Динамо», бывший тренер национальной сборной Леонид Буряк.

"Поединок со сборной Турции стал одним из самых лучших в нынешнем отборочном цикле. Команда Андрея Шевченко порадовала организацией игры, самоотдачей, было видно, чего хотят футболисты и как они настроены на игру. Конечно, и турки выглядели откровенно слабо. Тот состав, который выставил на игру Мирча Луческу удивил всех. Имея в своем распоряжении целый ряд высококлассных исполнителей, Турция не сумела навязать свою игру", — говорит специалист.

Против ветра

По словам Буряка, который один из немногих футболистов постсоветского пространства играл в Исландии, сборной Украины придется очень тяжело в Рейкьявике.

"В свое время, я раз шесть играл в Исландии. Погодные условия там, конечно, еще те — помню, вратарь выбивал и тут же опять ловил этот мяч, ветер очень сильный. Та и качество футбольных полей в Исландии оставляет желать лучшего. Кроме того, за последние годы исландцы совершили настоящий прорыв в футболе, многие игроки выступают в ведущих клубах, котируются на международном уровне", — отмечает эксперт.

Буряк советует не обольщаться тем, что в своем последнем матче сборная Исландии не сумела сломить сопротивление весьма посредственной финской сборной.

"Я с первой и до последней минуты смотрел этот поединок, и могу сказать, что сборная Исландии не должна была проигрывать. Финны забили после розыгрыша стандартного положения. Но теперь исландцы будут только злее. Нашим ребятам, конечно, будет сложно в Рейкьявике, но с другой стороны, побеждать Исландию вполне по силам. Тем более, что сборная Украины, как правило, на выезде играет сильнее, чем дома", — считает Буряк.

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Будет тяжело

Специалист весьма высоко оценил шансы сборной Украины на выход из группы "І".

"Каждая игра или прибавляет, или уменьшает шансы. Ведь если стоит задача попасть на чемпионат мира, победа над сборной Исландии носит обязательный характер. Давайте не будем забывать еще и о том, что в последнем туре квалификации нас ждет поединок в Киеве против хорватов. Этот матч будет крайне тяжелый для обеих сборных. Уверен, что до последнего тура все будет очень и очень сложно", — резюмировал Буряк.