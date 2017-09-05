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    Исландия - Украина: Сигурдссон забил в ворота сборной

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    Исландия - Украина: пан или пропал (9)

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    Гильфи Сигурдссон в начале второго тайма матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года забил гол в ворота сборной Украины. Матч во вторник проходит в Рейкьявике.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    REUTERS Carl Recine Livepic

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Футболист сборной Исландии Гильфи Сигурдссон забил гол в ворота сборной Украины в начале второго тайма матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Исландия - Украина. Прямая трансляция матча
    FFUKRAINE
    Исландия - Украина. Прямая трансляция решающего матча

    Таким образом, на данный момент счет составляет 1:0 в пользу исландцев.

    Напомним, сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

    Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

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