Исландия - Украина: Сигурдссон забил в ворота сборной

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Футболист сборной Исландии Гильфи Сигурдссон забил гол в ворота сборной Украины в начале второго тайма матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

Таким образом, на данный момент счет составляет 1:0 в пользу исландцев.

Напомним, сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

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