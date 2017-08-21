ЧП в исландском аэропорту: парень захватил авто и врезался в здание

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик в 50 километрах от столицы Исландии города Рейкьявик, сообщает издание Iceland Monitor.

Как пишет издание со ссылкой на очевидца, водителю автомобиля около 20 лет. По словам очевидца, он сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка.

Сообщается, что затем молодой человек подбежал к одной из машин на дороге, разбил стекло и вытащил из автомобиля женщину-водителя. После чего, пытаясь скрыться от погони, на захваченной машине он въехал в зал прибытия аэропорта.

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На данный момент не установлено, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

vf.is На месте инцидента в международном аэропорту Кеблавик

В минувший четверг автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.