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    ЧП в исландском аэропорту: парень захватил авто и врезался в здание

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    По данным местных СМИ, молодой человек сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка. Далее он захватил машину и въехал на ней в зал прибытия аэропорта.
    На месте инцидента в международном аэропорту Кеблавик в 50 километрах от столицы Исландии
    vf.is

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик в 50 километрах от столицы Исландии города Рейкьявик, сообщает издание Iceland Monitor.

    Теракт в Барселоне
    REUTERS Carlos Tena Gallardo
    На месте кровавого теракта в Барселоне (18+)

    Как пишет издание со ссылкой на очевидца, водителю автомобиля около 20 лет. По словам очевидца, он сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка.

    Сообщается, что затем молодой человек подбежал к одной из машин на дороге, разбил стекло и вытащил из автомобиля женщину-водителя. После чего, пытаясь скрыться от погони, на захваченной машине он въехал в зал прибытия аэропорта.

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    На данный момент не установлено, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

    vf.is
    На месте инцидента в международном аэропорту Кеблавик

    В минувший четверг автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

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