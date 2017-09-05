Исландия - Украина. Прямая трансляция решающего матча

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За Украину играют:

Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Максим Коваль.

Защитники: Богдан Бутко, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Иван Ордец, Николай Морозюк, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Руслан Ротань, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Зинченко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Владлен Юрченко, Артем Беседин.

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Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.