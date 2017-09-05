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    Исландия - Украина. Прямая трансляция решающего матча

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    Исландия - Украина: пан или пропал (6)

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    Сборная Украины во вторник, 5 сентября, в Рейкьявике играет с командой Исландии в одном из решающих матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.
    Исландия - Украина. Прямая трансляция матча
    FFUKRAINE

    Прямая трансляция доступна здесь.

    За Украину играют:

    Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Максим Коваль.

    Защитники: Богдан Бутко, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Иван Ордец, Николай Морозюк, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Ярослав Ракицкий.

    Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Руслан Ротань, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Зинченко, Виктор Коваленко.

    Нападающие: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Владлен Юрченко, Артем Беседин.

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    Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

    Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

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