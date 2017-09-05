Определен состав сборной Украины на матч против Исландии

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку команд на поединок между сборными Исландии и Украины, который состоится во вторник.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес в заявку 23 игрока. Трое футболистов — Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Евгений Шахов — в нее не попали, сообщает UA Футбол.

ФФУ Украинские футболисты перед матчем против Исландии, 5 сентября 2017

Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Максим Коваль.

Защитники: Богдан Бутко, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Иван Ордец, Николай Морозюк, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Руслан Ротань, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Зинченко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Владлен Юрченко, Артем Беседин.

"Наш тренерский состав работает здесь всего год. Я считаю, что мы проводим хорошую работу. Ребята действительно до конца прониклись философией, сейчас мы видим плоды. (…) Нас ждет очень тяжелая игра. Мы понимаем ее важность и насколько она может нас приблизить к цели. Все готовятся очень серьезно, будем играть на победу", — заявил накануне матча Андрей Шевченко, слова которого приводит сайт Федерации футбола Украины.

Поединок Исландия — Украина начнется в 21.45 по киевскому времени в Рейкьявике.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча первого тура группы I, прошедшая год назад в Киеве, завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте отличился игрок сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный гол на 41-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте игрок хозяев Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

Это был первый официальный матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.