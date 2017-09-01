Бразилия обыграла Эквадор в матче отбора к ЧМ-2018 по футболу

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Эквадора в матче отборочного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) к чемпионату мира-2018 в России, гарантировав себе первое место в группе за три тура до финиша, сообщает Р-Спорт.

Встреча, прошедшая в четверг в Порту-Алегри (Бразилия), завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).

Результаты других матчей:

Чили – Парагвай – 0:3;

Уругвай – Аргентина – 0:0;

Перу – Боливия – 2:1.

В финальную часть чемпионата мира из квалификационного турнира КОНМЕБОЛ напрямую из отборочной группы выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины соответственно.

Напомним, в четверг, 31 августа, состоялись девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира по футболу. Поединки были сыграны в группах A, B и H. В центральном матче дня Франция дома разгромила Нидерланды со счетом 4:0, Бельгия деклассировала Гибралтар — 9:0.

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Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.