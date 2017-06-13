Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 по футболу

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Сборная Ирана по футболу обыграла команду Узбекистана в матче 3-го раунда отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года по футболу в зоне Азиатской конфедерации чем обеспечила себе право выступить в финальной стадии.

Встреча группы А, прошедшая в Тегеране, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Сердар Азмун (23-я минута) и Мехди Тареми (88). На 50-й минуте иранцы не забили пенальти.

Сборная Ирана набрала 20 очков после 8 игр и за 2 тура до конца 3-го отборочного раунда лидируют, опережая идущих третьими узбекистанцев, у которых 12 баллов. Иранцы уже не опустятся в группе ниже второго места (его занимает команда Южной Кореи с 13 очками после 7 матчей), также дающего право прямого выхода на ЧМ.

Иранцы стали второй командой, отобравшейся в финальную часть турнира. Ранее путевку на чемпионат мира себе гарантировала сборная Бразилии. Сборная России на правах принимающей стороны не участвует в отборе.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Напомним, 11 июня в рамках отбора на ЧМ-2018 сборная Украины выиграла у команды Финляндии со счетом 2:1.