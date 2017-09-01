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    Отбор на ЧМ-2018. Результаты матчей европейской квалификации

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    В последний день лета состоялись девять матчей европейского квалификационного турнира на чемпионат мира по футболу. В центральном матче дня Франция дома разгромила Нидерланды.
    Чемпионат мира по футболу-2018. Подготовка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 31 августа, состоялись девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Поединки были сыграны в группах A, B и H.

    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка футбольной сборной Украины перед матчем с Турцией

    В центральном матче дня Франция дома разгромила Нидерланды со счетом 4:0, Бельгия деклассировала Гибралтар — 9:0.

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    Результаты матчей, сыгранных 31 августа в Европе: 

    Группа A: Франция – Голландия – 4:0 (Гризманн, 14, Лемар, 73, 88,Мбаппе, 90); Люксембург – Беларусь – 1:0 (Да Мота, 60); Болгария – Швеция – 3:2 (Манолев, 12, Костадинов, 33, Чочев, 79 – Люстиг, 28, Берг, 44).

    Группа B: Швейцария – Андорра – 3:0 (Сеферович, 43, 62, Лихтштайнер, 67); Португалия – Фарерские острова – 5:1 (Роналду, 3, 28 (пен), 65, Карвалью, 58, Оливейра, 85 – Бальдвинссон, 38); Венгрия – Латвия – 3:1 (адар, 5, Салаи, 36, Соловьев, 68 (аг) – Фрейманис, 40).

    Группа H: Бельгия – Гибралтар – 9:0 (Ибраим, 15 (аг), Менье, 15, 61, 67, Лукаку, 21, 38, 84 (пен), Витцель, 27, Азар, 45); Греция – Эстония – 0:0; Кипр – Босния и Герцеговина – 3:2 (Христофич, 65, Лабан, 67, Сотериу, 76 — Шунич, 32, Вишча, 43). 

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    Напомним, Национальная сборная Украины свой очередной отборочный матч сыграет против Турции. Поединок состоится 2 сентября в Харькове. 

    Ранее сообщалось, что сборная Турции лишилась основного голкипера перед матчем с Украиной. 

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