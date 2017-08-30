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    В онлайн-шопах ФРГ предлагают футболки к ЧМ-2018 с неонацистскими слоганами

    (обновлено: )14
    В последние годы идеи Вермахта стали обычным явлением в Германии - аполитичные, «по-приколу» онлайн-магазины печатают на футболках и других вещах неонацистские слоганы и мотивы.
    Футболка в группе в ФБ, занимающаяся сбытом футболок
    facebook.com/DeutscheFunShirts

    РИА Новости Украина

    Ряд сетевых магазинов с выраженной правой ориентацией предлагает футболки с надписями типа "Россия-2018: На сей раз мы придём летом", сопровождающимися изображением футбольного мяча и солдат Вермахта. 

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    "Мотив на футболках имеет явные признаки исторического ревизионизма и, предположительно, намекает на Сталинградскую битву", — пояснила Sputnik Юлиане Нагель (Juliane Nagel), представитель фракции Левой партии по вопросам детской, молодёжной и миграционной политики в ландтаге федеральной земли Саксония. — "В этом смысле его даже, пожалуй, можно назвать антиисторическим, поскольку Вермахт и в 1942 году тоже пришёл летом".

    Твит: "На сей раз мы приходим летом!" Неонацисты печатают к ЧМ по футболу 2018 года в России футболки со свастикой"

    По её словам, в последние годы это стало обычным явлением: на первый взгляд аполитичные, "прикольные" онлайн-магазины печатают на футболках и других вещах неонацистские слоганы и мотивы. 

    Группа в ФБ, занимающаяся сбытом футболок, называется Deutsche Fun Shirts ("Немецкие прикольные футболки").

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    Нагель, однако, считает, что в принципе это не что иное, как продолжение уже существующих неонацистских лейблов, которые по большей части отправляют товары почтой и лишь постоянным клиентам.

    "Благодаря широкому распространению социальных СМИ такие магазины теперь могут расширить ряды своих покупателей", — объяснила она.

    Аналогичная ситуация и с интернет-магазином Shirtzshop, считает Нагель: "Владелец, Свен Либих (Sven Liebich), который сам когда-то назвал себя "вышедшим из дела", то есть бывшим неонацистом, уже не первый год печатает так называемые "смешные", а на самом деле неонацистские футболки. В Восточной Германии есть множество таких неонацистских лейблов". 

    То, что реклама идёт именно через соцсеть и тому подобные площадки — это просто следствие трезвого расчёта, полагает Нагель: таким образом можно охватить гораздо больше потенциальных клиентов, то есть, в том числе и "тех, для кого кликнуть ссылку на сайт, о котором уже по его названию можно понять, что он неонацистский, — это уже чересчур".

    ФИФА тоже осудила рисунок на футболках 

    Логотип ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann
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    "ФИФА придерживается принципа нулевой толерантности по отношению к любой форме дискриминации и располагает механизмом, позволяющим обеспечить праздничную и уважительную атмосферу на стадионах", — заявила пресс-служба ФИФА в понедельник в беседе с RT. Как было заявлено, Международная федерация футбола имеет трёхступенчатую систему по борьбе с дискриминацией на стадионах, которая была успешно опробована на Кубке конфедераций 2017 в России. ФИФА расценивает футболки с нацистской символикой как "проявление расовой нетерпимости" и не пропустит болельщиков в таких футболках на стадион, сообщила пресс-служба. 

    Sputnik также попросил Ведомство по защите конституции (ФРГ), в компетенцию которого входит борьба с экстремизмом, прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответа.  

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