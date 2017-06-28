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    Немецкий футбольный союз хочет обойтись без WADA на ЧМ-2018

    (обновлено: )17130
    Глава немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель отметил, что лучший вариант - если бы ФИФА с учетом предстоящего чемпионата мира отказалась от участия WADA в допинг-контроле.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина, Александр Рогулев. Глава немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель высказался против участия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в осуществлении допинг-контроля на чемпионате мира-2018 в России.

    Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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    "Мы хотим, чтобы все окончательно разрешилось. И лучший способ сделать это – если бы ФИФА с учетом предстоящего чемпионата мира сказала бы, что допинг-контроль будет осуществляться самостоятельно, без участия WADA", — сказал Гриндель журналистам.

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