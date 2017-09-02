"Ман Сити" внес украинского футболиста в заявку на чемпионат Англии

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник Александр Зинченко попал в заявку на участие матчах чемпионата Англии от "Манчестер Сити", сообщается на сайте ФК.

В "Манчестер Сити" футболист сборной Украины будет выступать под 35-м номером.

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Зинченко, ранее игравший в "Уфе", в июле прошлого года подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего провел сезон в голландском ПСВ (17 игр) на правах аренды. В прессе сообщалось, что этим летом 20-летний украинец может быть арендован итальянским "Наполи", однако этого не произошло.