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    "Ман Сити" внес украинского футболиста в заявку на чемпионат Англии

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    В "Манчестер Сити" футболист сборной Украины Александр Зинченко, который в минувшем году подписал с клубом пятилетний контракт, будет играть под 35-м номером.
    Александр Зинченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник Александр Зинченко попал в заявку на участие матчах чемпионата Англии от "Манчестер Сити", сообщается на сайте ФК.

    В "Манчестер Сити" футболист сборной Украины будет выступать под 35-м номером.

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    Зинченко, ранее игравший в "Уфе", в июле прошлого года подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего провел сезон в голландском ПСВ (17 игр) на правах аренды. В прессе сообщалось, что этим летом 20-летний украинец может быть арендован итальянским "Наполи", однако этого не произошло.

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