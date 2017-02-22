Президент Исландии объяснил свое заявление о запрете ананасов в пицце

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон пояснил свое неординарное заявление о желании запретить класть ананасы в пиццу, пишет газета Guardian.

Свое отношение к ингредиентам в пицце президент озвучил на прошлой неделе во время встречи с учениками одной из школ. Йоуханнессон рассказал детям, что его любимая футбольная команда — Manchester United, а еще он "фундаментально против" ананасов в пицце. Он даже сказал, что если бы мог, ввел бы запрет на фруктовые компоненты в пицце.

На фоне бурного обсуждения этого заявления в соцсетях Йоуханнессон уточнил на своей странице в Facebook, что он любит ананасы, но только не в пицце, но вводить какой-либо запрет по этому поводу он не в праве.

"У меня нет полномочий издавать законы, которые запретят людям класть ананасы в их пиццы. Я рад, что у меня нет такой власти", — написал президент Исландии.

Йоуханнессон пояснил, что у президентов не должно быть настолько "безграничной власти", чтобы регулировать рецепты блюд. Но лично он для пиццы "рекомендует морепродукты".

Ранее сообщалось, что правительство Исландии официально сложило свои полномочия, новый кабинет будет назначен после формирования новой правящей коалиции.