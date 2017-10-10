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    Сборная Исландии установила новый рекорд, пробившись на ЧМ-2018

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    Сборная Исландии впервые в своей истории попала на чемпионат мира по футболу. Кроме того, впервые в финале турнира сыграет команда страны с населением 330 тысяч человек.
    Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Обыграв команду Косово в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 года в европейской зоне, футболисты сборной Исландии установили новый рекорд, поскольку их страна является самой малочисленной по уровню населения за всю историю финальных стадий ЧМ.

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    Встреча группы I, состоявшаяся в понедельник в Рейкьявике, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).

    Впервые в финале турнира сыграет команда страны с населением 330 тысяч человек. До этого самой маленькой страной, представленной в финале, была Тринидад и Тобаго, население которой составляет 1,3 миллиона человек.

    Cборная Исландии набрала 22 очка и заняла первое место в группе, дающее выход на чемпионат мира. Команда Хорватии (20 баллов) стала второй и получила право сыграть в стыковых матчах за путевку на мундиаль. Сборная Украины (17) финишировала в группе третьей и осталась за бортом финального турнира. Далее команды расположились в следующем порядке: 4. Турция (15), 5. Финляндия (9). 6. Косово (1).

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