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    Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

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    По меньшей мере 3,5 тысячи домов и торговых сооружений уничтожены в результате лесных пожаров в американской Калифорнии, сообщает пожарная служба штата.
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    REUTERS Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 21 человека, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу местной противопожарной службы Кена Пимлотта.

    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии: введено чрезвычайное положение

    Ранее сообщалось, что жертвами стихии на территории штата стали 17 человек.

    "Это серьезное, катастрофическое событие", — заявил Пимлотт.

    По меньшей мере 3,5 тысячи построек уничтожены в результате лесных пожаров в Калифорнии, сообщает пожарная служба штата.

    "Хотя оценка ущерба по всем очагам еще продолжается, по предварительным данным, по меньшей мере 3,5 тысячи домов и торговых сооружений были уничтожены природными пожарами", — говорится в заявлении службы.

    Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, стихией уничтожено по меньшей мере 3,5 тысячи построек. Ранее губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение сохраняется в восьми округах штата.

    В настоящий момент пожарные зафиксировали 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью в почти 690 квадратных километров. Местные власти сообщили, что команды спасателей все еще не могут добраться до многих районов. По их мнению, число пострадавших и пропавших будет расти.

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