Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 21 человека, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу местной противопожарной службы Кена Пимлотта.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии на территории штата стали 17 человек.

"Это серьезное, катастрофическое событие", — заявил Пимлотт.

По меньшей мере 3,5 тысячи построек уничтожены в результате лесных пожаров в Калифорнии, сообщает пожарная служба штата.

"Хотя оценка ущерба по всем очагам еще продолжается, по предварительным данным, по меньшей мере 3,5 тысячи домов и торговых сооружений были уничтожены природными пожарами", — говорится в заявлении службы.

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, стихией уничтожено по меньшей мере 3,5 тысячи построек. Ранее губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение сохраняется в восьми округах штата.

В настоящий момент пожарные зафиксировали 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью в почти 690 квадратных километров. Местные власти сообщили, что команды спасателей все еще не могут добраться до многих районов. По их мнению, число пострадавших и пропавших будет расти.

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