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    Жителей Калифорнии предупредили о сложностях с получением виз РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (546)

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    Губернатор штата Джеральд Эдмунд Браун заявил, что "не собирается сдаваться в вопросе посещения русскими Калифорнии или посещения американцами России".
    Генконсульство РФ в Сан-Франциско
    Twitter.com/SamNBCBayArea

    КИЕВ, 6 сен – РИА Новости Украина. Жителям американского штата Калифорнии теперь будет сложнее получить российские визы в связи с закрытием российского консульства, заявил губернатор региона Джеральд Эдмунд Браун журналистам в рамках Восточного экономического форума.

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    "Да, это будет сложнее, но нам нужно найти какой-то выход из этого", — сказал Браун, отвечая на соответствующий вопрос.

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    При этом он подчеркнул, что "не собирается сдаваться в вопросе посещения русскими Калифорнии или посещения американцами России".

    США вечером 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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