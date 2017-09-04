В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров к северу от одноименного города.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что общая площадь лесных пожаров к северу от американского Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров. Власти эвакуировали жильцов 700 домов.

"Поскольку начавшийся 1 сентября пожар в округе Лос-Анджелес стремительными темпами распространился на тысячи акров и продолжается, поскольку огонь угрожает тысячам домов и другим сооружениям и повлек за собой эвакуацию граждан… я объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес", — говорится в сообщении на сайте губернатора.

Он также отметил, что пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.

По данным телеканала CNN, в тушении пожара, который уничтожил три дома, задействованы более тысячи пожарных.