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    В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес

    (обновлено: )12601
    По словам губернатора Калифорнии Джерри Брауна, пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.
    Лесные пожары в Калифорнии
    @cnnbrk

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров к северу от одноименного города.

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    Ранее агентство Рейтер сообщало, что общая площадь лесных пожаров к северу от американского Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров. Власти эвакуировали жильцов 700 домов.

    "Поскольку начавшийся 1 сентября пожар в округе Лос-Анджелес стремительными темпами распространился на тысячи акров и продолжается, поскольку огонь угрожает тысячам домов и другим сооружениям и повлек за собой эвакуацию граждан… я объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес", — говорится в сообщении на сайте губернатора.

    Он также отметил, что пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.

    По данным телеканала CNN, в тушении пожара, который уничтожил три дома, задействованы более тысячи пожарных.

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