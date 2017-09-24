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    В мире

    Ракета-носитель Atlas V стартовала в Калифорнии

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    Компания United Launch Alliance осуществляет запуск по контракту с ВС США. Спутник, предназначение которого не известно, будет служить нуждам американской разведки.
    Ракета Atlas V. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Ракета Atlas V стартовала в Калифорнии с секретным спутником для разведки США, трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance (ULA).

    Пуск крылатых ракет Калибр по объектам Джебхат-ан-Нусра в Сирии. Видео
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии

    Старт ракеты с миссией NROL-42 состоялся в 08:50 с космодрома Ванденберг. Старт должен был состояться в пятницу, но был отложен из-за необходимости замены неисправной батареи стартового ускорителя ракеты-носителя.

    Ранее запуск также переносился из-за урагана "Ирма", который обрушился на юг США на прошлой неделе.

    Для ракеты-носителя Atlas V это шестой старт с начала года и 25-й для Национального разведуправления США с 2006 года.

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