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    В мире

    Иран провел испытания баллистической ракеты - СМИ

    (обновлено: )68
    Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается.
    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров, способной нести нескольких боеголовок, сообщает телеканал Press TV.

    Ранее в пятницу ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.

    Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракета стала меньше в размерах и вскоре поступит на вооружение, отмечает телеканал.

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