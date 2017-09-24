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    Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (326)

    (обновлено: )22210
    Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.
    Канал Минобороны РФ на Youtube

    На 43-секундной видеозаписи запечатлены пуски как минимум трех крылатых ракет, а также удары по двум объектам инфраструктуры боевиков.

    В 10.11 подлодкой Черноморского флота "Великий Новгород" из подводного положения произведены пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат-ан-Нусры" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров.

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    Отмечалось, что в результате внезапного ракетного удара в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Подчеркивалось, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

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