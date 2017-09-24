Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии

На 43-секундной видеозаписи запечатлены пуски как минимум трех крылатых ракет, а также удары по двум объектам инфраструктуры боевиков.

В 10.11 подлодкой Черноморского флота "Великий Новгород" из подводного положения произведены пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат-ан-Нусры" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров.

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Отмечалось, что в результате внезапного ракетного удара в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Подчеркивалось, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.