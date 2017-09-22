Два мощных землетрясения произошли в Калифорнии

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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Два землетрясения магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (22.50 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра. За ним последовало землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в 58 километрах от Ферндейла, глубина залегания составила 4,6 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

По последним данным, что число жертвы мощного землетрясения в Мексике возросло до 290 человека.