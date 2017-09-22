Мексика: как волонтеры помогают пострадавшим после землетрясения

Дмитрий Знаменский, Елена Карьгина, Мехико — для РИА Новости Украина

Корреспонденты РИА Новости побывали в центре сбора помощи Красного креста в Мехико и узнали о работе там русских волонтеров.

Байкеры для пострадавших

Россиянка Наталья Денисова — молодая девушка из Владимира, давно живущая в Мехико после замужества. Она байкер, любит мотоциклы и скорость, но, когда на страну обрушилась беда, она, не задумываясь, пришла на помощь мексиканцам.

Сейчас Наталья работает на центральном пункте сбора помощи Красного креста в престижном районе Поланко. Место, где он расположен, сильно изменилось: повсюду стоят машины Красного креста, к центру идут сотни людей и едут автомобили, везущие помощь. Полиция пропускает к самому зданию только такие машины.

"Объединились все: мексиканцы, иностранцы, в том числе и россияне, чтобы помочь в этой ситуации. Представители русской общины приезжают сюда, помогают. Готовят еду, чтобы раздать ее работникам, у которых не было времени на отдых и обед и которые провели здесь уже порядка 40 часов", — рассказывает Наталья.

Сама она в среду координировала работу добровольцев-байкеров, которые развозили помощь нуждающимся на своих мощных мотоциклах.

"Вчера (в среду) мы оказывали помощь онлайн. Люди, которые сами не могли дойти до пунктов помощи, делали запрос о помощи, и им ее доставляли адресно", — поясняет россиянка.

Еды в достатке

В самом центре сейчас идет распределение продуктов и медикаментов, которые привозят с разных зон города. Представители Красного креста сообщили РИА Новости, что сейчас все базы организации имеют достаточные запасы продовольствия, чтобы обеспечить нуждающихся, однако ощущается нехватка медикаментов, в том числе шприцев и дезинфицирующих средств, а также обуви для детей и детской еды.

"В среду нужна была координация, куда отправлять людей на разгрузку и загрузку помощи, нужна была информация, куда ехать свободным мотоциклам, куда везти парамедиков. Думаю, все дни национального траура (включая пятницу) будет идти сбор и распределение средств. Самое необходимое сейчас — это материалы для лечения тех, кого удается вытащить живыми из-под завалов, спасателей, получивших травмы при разборе", — говорит Денисова.

По ее словам, информации о том, что кто-то из россиян попал в тяжелое положение после землетрясения, нет.

"Я не слышала, чтобы русскоязычные просили в наших группах в соцсетях или чатах о помощи, но очень многие ее предлагают", — говорит девушка.

Очереди из желающих помочь

На всех центрах Красного креста в Мехико сейчас — столпотворение. К ним приходят сотни, если не тысячи мексиканцев и иностранцев, которые хотят помочь. Из них формируются длинные живые цепочки, которые передают упакованные в коробки наборы для нуждающихся. Они же сортируют помощь по типам — продовольствие, вода, медикаменты, одежда и так далее.

Кстати, не всякий вид помощи можно сдать на любом пункте сбора. Есть определенная специализация. К примеру, в Поланко не принимают одежду для пострадавших, а лишь медикаменты, еду и специальное защитное оборудование (каски, перчатки, респираторы). Одежду советуют везти в небольшие пункты сбора помощи, появившиеся как грибы после дождя во множестве в каждом районе столицы.

Среди добровольцев, работающих сейчас на пунктах Красного креста, выделяется молодежь. Ее много. Это и студенты, и даже школьники, которые приходят и просят дать им возможность поучаствовать в работе. Молодые люди активно участвуют и в разборе завалов на месте обрушившихся домов (всего таких зданий в Мехико 38). Все они экипированы касками, респираторами, лопатами и ломами, которые, по всей видимости, несут из дома либо покупают за свои деньги.

Специализированные на продаже подобного инвентаря магазины, по свидетельству корреспондентов РИА Новости, сейчас уже испытывают нехватку продукции — в последние два дня добровольцы раскупили почти все.

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Добровольные спасатели работают в тесном контакте с профессиональными, а также с подразделениями морской пехоты, которая считается в Мексике одним из основных специалистов по оказанию помощи гражданскому населению в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

"Испытываешь гордость за то, что народ так объединен, фактически брат пришел помогать брату, сестра — сестре, люди приносят помощь, и здесь чрезмерное число тех, кто хочет помочь. Даже сам Красный крест заявил, что у него уже достаточно волонтеров в пунктах раздачи продуктов, и призвал ехать на места разрушений, чтобы помогать на местах", — говорит Денисова.