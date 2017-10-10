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    Пожары в Калифорнии. Пострадали более 100 человек

    (обновлено: )2501
    По информации американских СМИ, из-за масштабных лесных пожаров из Калифорнии эвакуированы более 20 тысяч человек. 12 раненых в критическом состоянии.
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Более 100 человек, пострадавших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния, в понедельник прошли лечение в местных больницах, сообщает газета San Francisco Chronicle.

    Пожары в США
    REUTERS/Jonathan ALcorn
    Масштабные пожары в США: борьба с огненной стихией

    Ранее сообщалось о десяти погибших в результате стихии в округах Сонома, Напа и Мендосино.

    Как заявила представитель местной больницы St. Joseph Health Ванесса Дегие, состояние 12 раненых оценивается как критическое. Большинству пострадавших была оказана помощь в связи с отравлением дымом.

    Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек. Как сообщил глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кен Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

    В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.

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