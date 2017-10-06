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    В Индии разбился вертолет: все на борту погибли

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    Как отмечается, подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли.
    Вертолет Ми-17, архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Число погибших в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии возросло до семи человек, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителя ВВС Индии.

    Вертолет. Архивное фото
    УНИАН
    Самолеты производить не получилось, на очереди вертолеты

    Ранее была информация о пяти погибших и одном пострадавшем.

    Инцидент произошел в пятницу недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш.

    "Подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли", — сообщил представитель индийских ВВС.

    Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе во время авиашоу упал самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота.

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