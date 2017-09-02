В Подмосковье на авиашоу разбился самолет, есть жертвы

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Во время показательных выступлений вблизи Балашихи упал самолет Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся.
"На земле пострадавших и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что возгорание самолета было ликвидировано.
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Ранее сообщалось, что в Казахстане разбился учебный самолет, погиб украинец. Также сообщалось о крушении самолета во время авиашоу во Франции.