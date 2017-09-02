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    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет, есть жертвы

    (обновлено: )30910
    В подмосковной Балашихе упал самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота. На земле пострадавших и разрушений нет, возгорание самолета было ликвидировано.
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    Скриншот

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "Во время показательных выступлений вблизи Балашихи упал самолет Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказал собеседник агентства.

    Скриншот
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет

    По его словам, во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся.

    "На земле пострадавших и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.

    Он также добавил, что возгорание самолета было ликвидировано.

    Смотрите также: Крушение судна с щебнем под Запорожьем

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разбился учебный самолет, погиб украинец. Также сообщалось о крушении самолета во время авиашоу во Франции.

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