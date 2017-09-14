Начальник аэропорта в Таджикистане погиб, провожая вертолет президента

Пресс-служба президента Таджикистана

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Начальник аэропорта города Хорога в Таджикистане 60-летний Дилдор Максудшоев погиб, провожая вертолет с президентом страны Эмомали Рахмоном, сообщает ТаджикТА.

Трагедия произошла накануне во второй половине дня после того, как Рахмон дал официальный старт строительству участка Шкев-Калаи Хумб автомобильной дороги в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Максудшоев погиб, так как стоял на близком расстоянии от вертолета президента, когда тот начал подниматься в воздух, пишет Sputnik.

От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета, ковер, постеленный на земле и на котором стоял Максудшоев, свернулся. Под натиском ветра ковер вместе с начальником аэропорта отбросило на рядом стоящий большой камень. Максудшоев, ударившись об него, получил травмы несовместимые с жизнью и погиб по пути в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов оценивают произошедшее как несчастный случай.

Похороны погибшего состоятся в четверг в Хороге. Отреагировал ли как-то глава государства на инцидент с начальником аэропорта, не сообщается.

Рахмон возглавляет страну с 1994 года.