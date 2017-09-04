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    В Бельгии во время авиашоу военный пилот выпал из вертолета

    (обновлено: )179
    По данным СМИ, один из пилотов многоцелевого вертолета Agusta A-109 помогал десантникам выполнить прыжок на высоте в несколько сот метров. Вернувшись в кабину он обнаружил, что сиденье его коллеги пустое, а дверь кабины открыта.
    В Бельгии во время авиашоу военный пилот выпал из вертолета

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военный пилот выпал из вертолета в ходе авиационного шоу близ Льежа в Бельгии, сообщает RTBF.

    ЧП произошло на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. По данным СМИ, один из пилотов помогал десантникам выполнить прыжок на высоте в несколько сот метров, а когда вернулся в кабину, то место коллеги было пустым, а дверь — открыта.

    Скриншот
    В Бельгии во время авиашоу военный пилот выпал из вертолета

    Пилот вернул управление вертолета под контроль и посадил его. Уточняется, что у пилотов не было парашютов.

    Подробности выясняются.

    Видео с места инцидента доступно здесь.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе во время авиашоу упал самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота.

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