КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военный пилот выпал из вертолета в ходе авиационного шоу близ Льежа в Бельгии, сообщает RTBF.

ЧП произошло на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. По данным СМИ, один из пилотов помогал десантникам выполнить прыжок на высоте в несколько сот метров, а когда вернулся в кабину, то место коллеги было пустым, а дверь — открыта.

Скриншот В Бельгии во время авиашоу военный пилот выпал из вертолета

Пилот вернул управление вертолета под контроль и посадил его. Уточняется, что у пилотов не было парашютов.

Подробности выясняются.

Видео с места инцидента доступно здесь.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе во время авиашоу упал самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота.