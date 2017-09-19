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    Россия

    Со дна Байкала подняли самолет, вертолет и почти сто авто

    (обновлено: )1575101
    Как отметил начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров, спасатели подняли со дна "92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет".
    Спасатели подняли со дна Байкала самолет, вертолет, трактор и 92 автомобиля
    38.mchs.gov.ru

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. На Байкале в Иркутской области прошла масштабная экологическая экспедиция "Хрустальная глубина", сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

    "Спасатели-водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России совершали поиск и подъем затонувших на большой глубине потенциально опасных крупногабаритных объектов", — сказали в ведомстве.

    http://38.mchs.gov.ru/
    Спасатели подняли со дна Байкала самолет, вертолет, трактор и 92 автомобиля

    Как отметил начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров, спасатели подняли со дна "92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет".

    38.mchs.gov.ru
    Спасатели подняли со дна Байкала самолет, вертолет, трактор и 92 автомобиля

    В региональном центре также сообщили, что сотрудники ведомства совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), администрациями муниципалитетов, школьниками и волонтерами провели уборку береговой линии.

    38.mchs.gov.ru
    Спасатели подняли со дна Байкала самолет, вертолет, трактор и 92 автомобиля

    "Около 800 человек общими усилиями собрали и вывезли более 600 мешков с бытовым мусором", — отметили в пресс-службе.

    Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов).

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