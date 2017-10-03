Стрельба в Лас-Вегасе: власти уточнили число погибших и раненых

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек, 527 ранены, сообщил шериф американского города Джозеф Ломбардо.

"Это число не окончательное, оно может быть больше", — сказал шериф, выступая на пресс-конференции.

Также Ломбардо сообщил, что в доме преступника были обнаружены еще 18 единиц огнестрельного оружия и взрывчатка.

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Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он застрелился.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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Ранее СМИ сообщили, что отец стрелка из Лас-Вегаса был грабителем банков и психопатом.