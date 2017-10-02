"Люди хлынули на меня потоком": очевидец рассказал о трагедии в Лас-Вегасе

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Одним из очевидцев бойни в Лас-Вегасе стал россиянин Андрей, в этот день он монтировал свет и звук на фестивале, где и разыгралась трагедия.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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"Я как раз был на фестивале. Было очень весело — играла кантри-музыка, все были нарядные, в ковбойских сапогах и шляпах. Пиво лилось рекой — в общем, атмосфера праздника", — рассказал РИА Новости Андрей, 50-летний россиянин из далекого сибирского Северска. С 1998 года он живет в США, в последнее время занимается монтажом сцен и аппаратуры на концертах и праздниках. По его словам, в этот день он работал на одной из второстепенных сцен фестиваля, где играли не самые известные группы. Концерт как раз закончился, зрители отправились на другие площадки, а Андрей с коллегами приготовился разбирать аппаратуру. В этот момент раздалась первая автоматная очередь.

"Конечно, сначала никто не подумал, что это выстрелы. Большинство их вообще не услышало, а остальные решили, что это фейерверк. Потом раздалась вторая очередь", — рассказывает он.

Наконец, люди сообразили, что это нападение, и уже появились первые погибшие и раненые. "Я вдруг увидел огромный поток людей, который в панике хлынул прямо на меня, сметая все на своем пути", — делится Андрей. Самое ужасное, говорит он, что люди не понимали, откуда ведется стрельба и сколько вообще нападавших. Например, вместо того чтобы убегать, люди падали на землю, думая, что укрываются от пуль, а на самом деле становясь удобной мишенью для преступника.

Андрею удалось вместе с потоком людей выбежать с концертной площадки и добежать до каких-то подсобок. По пути он видел нескольких раненых.

"Никто не понимал, сколько человек стреляет, откуда они стреляют и куда надо бежать", — вспоминает он. Андрею и еще нескольким людям удалось добраться до безопасного места — еще одного отеля, на первых этажах которого находится казино. "Какая-то женщина закричала — идите в мой номер, я живу тут. К ней в комнату набилось 12 человек. На ресепшене нам сказали сидеть в номере, пока все не утихнет", — рассказывает россиянин.

По его словам, работники этого казино повели себя достойно — раздавали людям воду и кофе, разрешили спать на игральных столах. Только около двух часов ночи (12.00 мск) люди стали расходиться по домам.

Сейчас на месте преступления работают полицейские, оно оцеплено, рассказал Андрей. Все концерты и развлекательные мероприятия в городе отменены.