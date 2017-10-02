Возросло число погибших и раненых при стрельбе в Лас-Вегасе

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе увеличилось до 58, пострадавших — до 515, сообщил на пресс-конференции шериф Дозеф Ломбардо.

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"Число погибших в этом инциденте возросло: сейчас мы говорим о 58 жертвах… число раненых — 515", — сказал шериф. Пресс-конференцию транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.