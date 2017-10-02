наверх
02.10.201719:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Возросло число погибших и раненых при стрельбе в Лас-Вегасе

    Тема:

    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (13)

    (обновлено: )55
    По информации шерифа Дозефа Ломбардо, число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе на концерте возросло до 58 жертв, число раненых увеличилось до 515 человек.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе увеличилось до 58, пострадавших — до 515, сообщил на пресс-конференции шериф Дозеф Ломбардо.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавая бойня на концерте в Лас-Вегасе: кадры с места трагедии

    Смотрите также: Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали

    "Число погибших в этом инциденте возросло: сейчас мы говорим о 58 жертвах… число раненых — 515", — сказал шериф. Пресс-конференцию транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

    По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Студенты
    Реформа образования: необратимые последствия