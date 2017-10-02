Отец стрелка из Лас-Вегаса был грабителем банков и психопатом - СМИ

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Американец Стивен Пэддок, расстрелявший толпу на концерте в Лас-Вегасе, является сыном серийного грабителя банков, пишет газета Daily Mail.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада) между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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По данным издания, Бенджамин Хоскинс Пэддок в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР, после того как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение.

dailymail Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок

Ведомство описывало Пэддока-старшего как "диагностированного психопата" с возможными суицидальными наклонностями.