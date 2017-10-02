МИД: украинцев среди погибших и раненых из-за стрельбы в Лас-Вегасе нет

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Украинцев, по предварительным данным, среди погибших или раненых в результате стрельбы в Лас-Вегасе нет, сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

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"Стрельба в Лас-Вегасе. Ведутся следственные действия. Предварительно – украинцев среди погибших или раненых нет", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 жовтня 2017 р.

​Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, свыше 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.