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    Трамп назвал массовое убийство в Лас-Вегасе актом абсолютного зла

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (12)

    (обновлено: )11510
    По информации Белого дома, США изучают заявление террористической группировки "Исламское государство" об ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе, но подтвердить этого не могут.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал проявлением "абсолютного зла" массовое убийство людей в Лас-Вегасе.

    Стрельба в Лас-Вегасе
    РИА Новости
    Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали

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    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

    "Это был акт абсолютного зла", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

    США изучают заявление террористической группировки "Исламское государство" об ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе, но подтвердить этого не могут, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации.

    ИГ ранее брало на себя ответственность за теракты, которые, согласно итогам расследования, не были связаны с группировкой. При этом расследование подтвердило виновность ИГ во многих других случаях.

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