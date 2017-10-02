Трамп назвал массовое убийство в Лас-Вегасе актом абсолютного зла

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал проявлением "абсолютного зла" массовое убийство людей в Лас-Вегасе.

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Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

"Это был акт абсолютного зла", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

США изучают заявление террористической группировки "Исламское государство" об ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе, но подтвердить этого не могут, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации.

ИГ ранее брало на себя ответственность за теракты, которые, согласно итогам расследования, не были связаны с группировкой. При этом расследование подтвердило виновность ИГ во многих других случаях.