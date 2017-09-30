Независимость Каталонии. Почти все места для проведения референдума закрыты

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина, Сергей Сарымов. Силы правопорядка закрыли большую часть общественных помещений и зданий, которые планировалось использовать как места для проведения референдума о независимости Каталонии, сообщается в официальном пресс-релизе МВД Испании.

В документе отмечается, что "большая часть помещений и общественных зданий, которые незаконно использовались правительством Каталонии, закрыты". В документе также сообщается, что "в некоторых из помещений остаются как совершеннолетние, так и несовершеннолетние, которые остались в зданиях с единственной целью — воспрепятствовать возможным действиям полиции".

МВД также сообщает, что факт присутствия людей в зданиях указывает на "безответственность как лидеров правительства Каталонии, так и всей кампании в пользу независимости Каталонии, которые поддерживают эти действия". В документе отмечается, что "все действия правоохранительных органов подчеркивают максимальную приверженность поддержанию государственной безопасности и сохранению прав всех граждан Каталонии".

1 октября власти Каталонии планируют провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

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Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.