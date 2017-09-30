"Мы не верим в референдум". В Барселоне проходит многочисленный митинг

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости Украина. Многочисленный митинг проходит в центре Барселоны, демонстрация проходит мирно, люди держат в руках флаги Испании и автономии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Люди вышли на улицу с требованием "единства Испании" и высказываясь против проведения референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября.

Собравшиеся выкрикивают лозунги, посвященные единству Испании, и приветствуют Гражданскую гвардию.

"Мы здесь, потому что мы не верим в референдум, он не является решением наших проблем и создает раскол в обществе", - заявил РИА Новости один из демонстрантов.

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Многие люди выкрикивали лозунг, направленный против главы правительства Каталонии: "Карлес Пучдемон - в тюрьму". Также демонстранты кричали "Мы не собираемся голосовать, референдум незаконный".

Barcelona se moviliza por la unidad de España. pic.twitter.com/s0cf03eQ5h — Marga (@Margui1953) 30 сентября 2017 г.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.