Барселона. 10 000 митингующих "за" независимость Каталонии

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.
Около десяти тысяч жителей Барселоны в пятницу вечером, 29 сентября, пришли к фонтану Монжуик — визитной карточке города, — чтобы выразить свою поддержку запланированному референдуму.
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Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.