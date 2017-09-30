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30.09.201716:28
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    Барселона. 10 000 митингующих "за" независимость Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: обратный отсчет (29)

    (обновлено: )9430
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Митинг в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.

    Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

    Около десяти тысяч жителей Барселоны в пятницу вечером, 29 сентября, пришли к фонтану Монжуик — визитной карточке города, — чтобы выразить свою поддержку запланированному референдуму.

    Смотрите также: Жители Барселоны собрались в центре города в поддержку референдума

    Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

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