Референдум в Каталонии противоречит Конституции - депутат

РИА Новости Украина

За несколько дней до проведения референдума о независимости Каталонии, Sputnik Mundo побеседовал с Давидом Мехиа Айра, членом Парламента Каталонии от оппозиционной партии "Граждане". Мехиа объяснил, почему запланированный на 1 октября референдум в Каталонии незаконен.

mundo.sputniknews.com Член парламента Каталонии Давид Мехиа Айра

"Мы считаем, что референдум 1 октября не имеет юридической силы, потому что он организован сепаратистскими партиями в обход испанского и даже каталонского права через принятие законов в парламенте Каталонии простым большинством, когда, на самом деле, требуется две трети голосов. Следствием этого является "якобы референдум", не имеющий юридической или законной силы", — пояснил Мехиа.

Гражданская партия, получившая 17,9% голосов на последних выборах в каталонский парламент в 2015 году и придерживающаяся левоцентристских и антинационалистских взглядов, предупреждает, что "единственным следствием акции, назначенной на 1 октября, станет раскол внутри каталонского общества", который, по мнению партии, уже наблюдается.

Опасное стремление к независимости

Мехия предупредил о последствиях возможного обретения независимости Каталонией.

"Еврокомиссия выступила против процесса независимости, но ЕС следует дать более решительный ответ и иметь в виду, что события в Каталонии могут стать примером для других регионов государств-членов Евросоюза", — сказал он.

Контроль СМИ

Парламентарий обвинил каталонские общественные СМИ в разжигании стремления к независимости через "дезинформирующие кампании", которые на протяжении многих лет повторяли, что "Испания грабит Каталонию".

"Просто посмотрите каталонское телевидение в течение одного дня, чтобы понять, насколько оно предвзято", — сказал он.

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Молчаливое большинство

На вопрос о том, почему демонстрации против референдума и независимости в Каталонии менее крупные и частые, чем те, что выступают "за", Мехия заявил, что "часть каталонцев боятся признаться в том, что они против независимости".

Испания и реформы

Мехия признал, что Испания должна быть реформирована. По мнению Гражданской партии, в центре реформ должны оказаться коррупция, система финансирования Каталонии и социальные услуги. Партия считает, что проблемы, связанные с этими областями, являются причиной возникновения стремления к независимости.

"Очевидно, что реформы в Испании возможны, (но) в рамках правовой базы".

"В отличие от топтания на месте Народной партии и радикализма борцов за независимость, Гражданская партия всегда выступала за реформирование Конституции 1978 года", — сказал он, но напомнил, что "эта Конституция принесла Испании лучшие годы демократии".

Мехиа отметил, что одна из причин недовольства каталонцев, которые выступают за независимость, заключается в том, что Конституция несовершенна и не изменялась в течение 40 лет. Он заверил, что если ее усовершенствовать, большинство каталонцев проголосовало бы против независимости.

"Данные по Каталонии говорят нам о том, что основными проблемами являются коррупция, безработица и здравоохранение", — напомнил депутат, который считает, что дебаты о суверенитете не относятся к числу основных проблем каталонцев.