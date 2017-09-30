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    Глава Каталонии выступил с речью накануне референдума

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    Референдум в Каталонии: обратный отсчет (30)

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    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон считает, что "при любом сценарии должно быть урегулирование". По его словам, сторонники независимости региона "не откажутся от своих прав".
    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон накануне проведения референдума о независимости, против которого выступают испанские власти, заявил о необходимости урегулировать конфликт между властями региона и центральным правительством в Мадриде.

    "Победят ли сторонники, победят ли противники (независимости) – при любом сценарии должно быть урегулирование, потому что (в этом смысле) ничего не работает", — сказал он в интервью агентству Франс Пресс.

    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Барселона. 10 000 митингующих "за" независимость Каталонии

    При этом глава Каталонии заявил, что сторонники независимости региона "не откажутся от своих прав", и пообещал, что вместе с единомышленниками примет участие в голосовании. "Мы не уйдем домой", — отметил он.

    Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

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    Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

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