Каталонцы с детьми "оккупируют" школы, чтобы не позволить закрыть участки

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупируют" учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их 1 октября, когда, по планам каталонских властей, должен пройти референдум о независимости.

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Платформа SomEscola, в которую входят 43 различные ассоциации и организации, призвала "защитить школы от опечатывания". Другая ассоциация Escoles Obertes призвала к мобилизации "только взрослых с правом голоса", заявив о недопустимости втягивать детей.

"Мы категорически против опечатывания школ и хотим открыть их для демократии и референдума. Мы обязуемся сделать все возможное, чтобы в следующее воскресенье все проходило нормально, и чтобы все каталонцы могли прийти в школы и свободно выразить свое мнение", — заявил представитель ассоциации Жозеп Мария Сервилло. Ассоциация дала инструкции – взять с собой удобную одежду, воду и еду и делиться информацией о мобилизации в социальных сетях.

В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.